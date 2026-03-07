Mart geldi ama kış gitmedi!

  • İSTANBUL
Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı adeta felç etti.

Bitlis’te mart ayına girilmesine rağmen kar yağışı etkisini sürdürüyor.  Özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

 

 

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Bitlis’te, çatılarda oluşan kar birikintileri ve buz sarkıtları da vatandaşlar için risk oluşturmaya başladı. Mart ayında yağan yoğun karın kışı aratmayan görüntüler oluşturduğu kentte, beyaz örtü kartpostallık manzaralar da ortaya çıkardı.

