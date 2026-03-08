Ne tarla istiyor ne bahçe: Saksıda yılın 365 günü bedava hasat yapmanın sırrı çözüldü! İşte markete savaş açan yöntem

Mutfak masraflarından tasarruf etmek isteyenler için evde narenciye yetiştiriciliği yeni bir akım başlatırken, özellikle "Meyer" cinsi bodur limonlar saksıda devleşerek yıl boyu meyve veriyor. Uzmanlar, güneş ışığı alan bir pencere önünde uygulanacak "6 saat kuralı" ve "elle tozlaşma" gibi basit yöntemlerle ev hanımlarının kendi narenciye bahçelerini kurabileceğini belirtiyor. Doğru sulama teknikleri ve uygun toprak seçimiyle, ne bahçe ne de tarla istemeden mutfağınızda her mevsim taze limon hasat etmeniz artık hayal değil.