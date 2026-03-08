  • İSTANBUL
İran'dan savaş açıklaması! Kaç hedef vurdukları ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e ait 200 noktanın hassas güdümlü füzelerle hedef alındığını açıkladı. Naini, çatışmalar boyunca yüzlerce füze ve binlerce İHA saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda konuşan Naini, İran’ın savaşın ilk gününden itibaren sahadaki dengeyi değiştirdiğini öne sürdü.

Naini’ye göre İran, ABD ve İsrail’e ait toplam 200 farklı noktayı yüksek hassasiyetli ve yüksek isabet oranına sahip füzelerle hedef aldı. Söz konusu hedeflerin imha edildiğini savunan İranlı yetkili, operasyonların planlı ve çok katmanlı bir askeri strateji kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

BİNLERCE İHA VE YÜZLERCE FÜZE KULLANILDI

İranlı yetkili, çatışmalar süresince kullanılan askeri kapasiteye ilişkin de rakamlar paylaştı. Naini’nin verdiği bilgilere göre İran güçleri bugüne kadar yaklaşık 2600 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.

Aynı süreçte 600 füzenin fırlatıldığı belirtilirken, İran tarafı özellikle savaşın ilk günlerinde yoğun bir ateş gücü kullandıklarını dile getirdi. Naini, çatışmanın ilk üç gününde kullanılan askeri gücün, geçen yıl yaşanan 12 günlük savaşın toplam ateş gücüne denk seviyeye ulaştığını iddia etti.

“6 AYLIK GENİŞ ÇAPLI SAVAŞA HAZIRIZ” MESAJI

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ülkesinin uzun süreli bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu da vurguladı. Naini, İran’ın en az altı ay boyunca geniş ölçekli bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu öne sürdü.

Bu açıklama, İran yönetiminin çatışmanın kısa sürede sona ermeyeceğini öngördüğüne ve askeri hazırlıklarını uzun vadeli bir senaryoya göre şekillendirdiğine işaret ediyor.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Bölgedeki çatışmalar, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlarla yeni bir boyut kazanmıştı. Tahran ile Washington arasında diplomatik görüşmeler devam ederken gerçekleşen saldırılar, Orta Doğu’da gerilimi hızla artırdı.

İran ise buna karşılık İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur’un açıkladığı son verilere göre ABD ve İsrail saldırılarında ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 926’ya ulaştı. Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskini artırıyor.

