Savaşı ne kadar sürdürebilirler! İran'dan düşmanlarını zora sokacak açıklama
Dünya

Savaşı ne kadar sürdürebilirler! İran'dan düşmanlarını zora sokacak açıklama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savaşı ne kadar sürdürebilirler! İran'dan düşmanlarını zora sokacak açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü.

Fars Haber Ajansı'na göre Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

