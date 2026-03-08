İnsanlık düşmanları saldırıyor! Beyrut'ta patlama sesleri
İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından kentte patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte patlama sesleri yükseldi. Özellikle başkentin güney bölgelerinde yoğun patlamaların duyulduğu bildirildi.
Saldırıların ardından bazı bölgelerden dumanların yükseldiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönünde ilk bilgiler paylaşıldı. Patlamaların ardından kentte kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi.
BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR
İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan gerilim, Lübnan genelinde askeri hareketliliği artırmış durumda. İsrail ordusu son dönemde hem hava saldırılarını yoğunlaştırdı hem de Lübnan’ın güneyindeki kara operasyonlarını genişletme sinyali verdi.
