Siyonistler terörü körüklüyor! Yakıt depolama tesisleri vuruldu

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bazı yakıt depolama tesislerini vurduğunu açıkladı. Tel Aviv yönetimi, söz konusu tesislerin askeri altyapıya yakıt sağladığını öne sürerken saldırıların sürebileceği mesajını verdi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da birkaç yakıt depolama tesisini vurduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Tahran'da bir dizi yakıt depolama tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, İran'ın vurulan bu tesislerinin askeri altyapıyı güçlendirmek ve işletmek için kullandığı savunuldu.

Açıklamada, bu tesislerden askeri kuruluşlara yakıt dağıtıldığı ve saldırının Tahran yönetimini zayıflattığı iddia edilerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Tahran'daki petrol depoları ve rafinerilerini hedef aldığı bildirilmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu, buna karşılık İsrail'in kuzeyindeki Hayfa’da bulunan bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

