Kenan ‘Yıldız’laştı, Juventus haftalar sonra galip geldi
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yıldızlaştığı maçta sahasında Pisa'yı 4-0 yenerek ligde 4 maç aranın ardından galip geldi.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında oynanan karşılaşmada Juventus ile Pisa karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki karşılaşmada Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yıldızlaştığı maçta sahasında Pisa'yı 4-0 yenerek ligde 4 maç aranın ardından galip geldi.
Juve'ye galibiyeti getiren golleri 54'te Andrea Cambiaso, 65'te Khephren Thuram, 75'te Kenan Yıldız ve 90+3'te Jeremie Boga kaydetti.
İlk 11'de başladığı maçta 83 dakika sahada kalan milli futbolcu Kenan Yıldız hem gol sevinci yaşadı hem de Juventus'un Cambiaso ile bulduğu golde asisti yapan isim oldu.
İtalya Serie A'da 4 maç sonra galip gelen Juventus puanını 50 yaptı ve 6. basamakta haftayı tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 16 maça çıkan Pisa ise 15 puanla 19. basamakta kaldı.
