Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı askeri harekat tüm şiddetiyle sürerken, ABD Başkanı Donald Trump Florida yolculuğu sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savaşın bölgesel dengeleri nasıl değiştireceğine dair gelen bir soru üzerine Trump, Kürt güçlerinin İran’daki çatışmalara dahil olmasına karşı olduğunu net bir dille ifade etti.

Kürtlerle dost olduklarını ancak bölgedeki durumu daha karmaşık hale getirmek istemediklerini vurgulayan Trump, "Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

"İRAN HARİTASI MUHTEMELEN AYNI KALMAYACAK"

Trump’ın en dikkat çekici açıklaması ise İran’ın gelecekteki sınırlarına dair oldu.

"Saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu kesin söyleyemem ama muhtemelen hayır" cevabını veren ABD Başkanı, sınırların değişebileceği sinyalini verdi.

İran’ın her geçen gün askeri gücünün zayıfladığını ve büyük kayıplar verdiğini savunan Trump, Tahran yönetiminin teslim olmaya yakın olduğunu iddia etti.

"TAM BİR TESLİMİYET VE ÖZÜR"

İran’ın komşu Orta Doğu devletlerine yönelik saldırgan tavrından vazgeçip "özür dilemesine" de değinen Trump, bu durumu ABD ve müttefikleri için büyük bir zafer olarak nitelendirdi.

İran’ın artık bölge ülkelerine saldırmayacağını düşündüğünü belirten Trump, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz. Bu tam bir teslimiyettir" ifadelerini kullandı.

Trump, yoğun bombardıman altındaki Tahran’ın diplomatik ve askeri olarak köşeye sıkıştığını savundu.

926 CAN KAYBI VE ÜST DÜZEY İNFAZLAR

28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırıların bilançosu da ağırlaşıyor. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda şu ana kadar 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Operasyonlar neticesinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldüğü belirtilirken, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin İsrail’de olduğu iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Bölgedeki ABD üslerine yönelik İran misillemeleri sürse de, Washington yönetimi operasyonun hedefine ulaştığı mesajını veriyor.