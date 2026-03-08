  • İSTANBUL
Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!
Dünya

Tahran'dan gelen görüntüler korkunç!

ABD ve İsrail saldırılarının hedef aldığı İran başkenti Tahran'da bu kez siviller çatışmanın tam ortasında buldu kendini. Kent merkezinin çeşitli noktalarında yangınlar baş gösterdi.

ABD ve İsrail saldırılarının hedef aldığı İran başkenti Tahran'da bu kez siviller çatışmanın tam ortasında buldu kendini. Kent merkezinin çeşitli noktalarında yangınlar baş gösterdi.

Tahran'dan gelen görüntülerde şehir merkezinde sivillerin yoğunlukta olduğu pek çok noktada yangın çıktığı görüldü.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD- İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu.

PETROL DEPOLARINDA ÖNCEDEN ÖNLEM ALINMIŞ

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, şirket tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depoları füze saldırısına uğramıştır. Daha önce ürün stoklarının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemler alınmıştı. İki eyalette de yakıt tedariki diğer kaynaklardan kesintisiz sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca itfaiye ekiplerinin depolardaki yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

