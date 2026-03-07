  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KYB Başkanı Talabani Amerikan kanalına konuştu! Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur 2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor” Askeri hedefler ve enerji altyapısı vuruldu Terör saldırısına füzeli cevap Toplumsal güven çöküyor! Peki sebebi ne? Uzman isim Akit'e anlattı: Dört ana damar koptu Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması! Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi 6 bin 668 sivil hedef bombalamışlar Çocuk katilleri tescillendi Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı
Yerel Sahte içki içen adam evinde ölü bulundu!
Yerel

Sahte içki içen adam evinde ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sahte içki içen adam evinde ölü bulundu!

Amasya’da evinde sahte içki içtiği öne sürülen bir kişi, saatler sonra ölü olarak bulundu.

Amasya’da evinde sahte içki içtiği iddia edilen 53 yaşındaki Ferhat Makul, arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla evinde ölü bulundu. İddiya göre, Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binadaki kiralık dairede geç saatlerde sahte içki içtiği öğrenilen Ferhat Makul (53), bir arkadaşından sigara getirmesini istedi. Sigara getirdiğinde başından yaralandığını gören arkadaşının yardım teklifini reddeden Makul'e telefonla ulaşamayan arkadaşları ve mahalle muhtarı durumu polise bildirildi.

 

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla balkondan daireye giren ekipler yerde yattığını belirledi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Makul'un cenazesi yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, "Telefonla aradığımda telefonu çalmıyordu. Ekipler evine balkondan girdiler. Ölü olduğunu belirlediler. Kaçak içki içmiş. Yere düştüğünde alnını da çarpmış" diye konuştu.

Yer altından sarhoşlara içki servisi!
Yer altından sarhoşlara içki servisi!

Yerel

Yer altından sarhoşlara içki servisi!

Müthiş haber: Gençler içmiyor, içki sektörü batıyor!
Müthiş haber: Gençler içmiyor, içki sektörü batıyor!

Aktüel

Müthiş haber: Gençler içmiyor, içki sektörü batıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23