İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor!

İsrail ordusu, son dönemdeki İran saldırılarında erken uyarı sisteminin geç kalması veya hiç çalışmaması üzerine kamuoyunda yükselen tartışmalara yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, füze saldırılarının tespit edilmesinin çok sayıda operasyonel faktöre bağlı olduğu vurgulandı. Ordu, erken uyarı sisteminin her saldırıda kusursuz çalışacağının garantisini veremeyeceğini belirterek, bazı durumlarda sirenlerin füzeler düşmeden hemen önce veya ön uyarı olmaksızın çalabileceği konusunda vatandaşlarını uyardı. Açıklamada, cep telefonlarına gönderilen bildirimlerin hayati önem taşıdığı ve bu uyarılar gelir gelmez korunaklı alanlara geçilmesi gerektiği hatırlatıldı.

İRAN RADARLARI HEDEF ALARAK İSRAİL’İ KÖRLEŞTİRİYOR

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan analizler, uyarı sistemindeki aksaklıkların perde arkasını araladı. Habere göre İran, bölgedeki radar sistemlerini hedef alarak İsrail ve müttefiklerini "körleştirmeye" çalışıyor. Normal şartlarda bölgeye yayılmış yerli ve yabancı radarlar sayesinde fırlatma anında tespit yapılıp cep telefonlarına bildirim gönderiliyor ve füzeler ulaşmadan 90 saniye önce sirenler çalıyor. Ancak İran’ın stratejik radar üslerine düzenlediği saldırılar, bu tespit mekanizmasının zamanlamasını bozuyor ve uyarı süresini kritik seviyelere indiriyor.

BÖLGEDEKİ ABD RADARLARI HEDEFTE

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun son açıklamaları da bu "körleştirme" stratejisini doğruluyor. Tahran yönetimi; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Suudi Arabistan’da konuşlu ABD’ye ait radar ve ufuk ötesi erken uyarı sistemlerinin füze ve İHA’larla vurulduğunu duyurdu. Uydu görüntüleri de İran'ın bölgedeki kritik radar ağlarını devre dışı bırakarak ABD ve İsrail’in erken müdahale kapasitesini kırmayı hedeflediğini gösteriyor. Bu durum, İsrail hava savunma kalkanının en önemli parçası olan erken uyarı sistemini ciddi bir risk altına sokuyor.