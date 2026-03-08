  • İSTANBUL
Otomotiv
İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Otomobil fiyatları müşterilerin tercihleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Markalar fiyatlarını cazip tutarak satın almak isteyenlerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. 2026 modellerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatlarda değişiklikler ortaya çıktı. Kampanyalar devam ederken altın ve gümüşteki yükselişle birlikte yatırımcıların araç alımına da yöneleceği beklentisi arttı.

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

İŞTE SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 897 bin 100 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

BMW 120 Sport Line 3 milyon 550 bin 400 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2 milyon 4 bin 316 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel 1 milyon 424 bin 100 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Nissan Qahsqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2 milyon 249 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 673 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

MG HS 2 milyon 540 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 447 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 2 milyon 380 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 468 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

KIA XCeed 1 milyon 840 bin lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

Cupra Born 2 milyon 192 bin 666 lira

İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi

BYD Atto 2 1 milyon 624 bin lira/ kaynak: NTV

