Irak’ta ABD Büyükelçiliği ve Erbil Havalimanı hedef alındı!

Irak basını, Bağdat’ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin yer aldığı "Yeşil Bölge" içerisindeki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine roketler fırlatıldığını duyurdu.

Saldırı sırasında büyükelçilikte sirenlerin çaldığı ve yerleşkedeki hava savunma sistemlerinin tehditleri bertaraf etmek için yoğun bir ateş açtığı bildirildi.

Yapılan ilk incelemelerde, roketlerin Bağdat’ın doğusundaki el-Kanal bölgesinden ateşlendiği belirlendi.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

ERBİL’DE ÜÇ ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ

Bağdat’taki roketli saldırıyla eş zamanlı olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil de hareketlendi.

Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında üç ayrı şiddetli patlama sesi duyulmasıyla bölgede panik yaşandı.

Güvenlik kaynakları, havalimanında konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin gelen saldırıları anında tespit ederek havada etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Erbil’deki patlamaların kaynağına ilişkin incelemeler sürerken, saldırıların koordineli bir şekilde gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TEHDİTLERİ İMHA ETTİ

Hem Bağdat hem de Erbil’de hava savunma sistemlerinin aktif rol oynaması büyük bir facianın önüne geçti.

Yetkililer, her iki saldırıda da hedeflerin havada imha edildiğini ve yerleşkelerde ciddi bir hasar oluşmadığını bildirdi.

Ancak, bölgedeki diplomatik misyonlara ve askeri üslere yönelik artan bu taciz atışları, savaşın Irak topraklarındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgede güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarılırken, uluslararası koalisyon güçleri teyakkuza geçti.