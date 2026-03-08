Formula 1'de yeni sezon başladı! Damalı bayrağı ilk gören pilot belli oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı olan Avustralya Grand Prix'sini Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell kazandı.
Formula 1'de yeni sezon heyecanı Avustralya Grand Prix ile bugün başladı.
2026 sezonu takviminin ilk yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken kazanan isim Mercedes pilotu İngiliz George Russel oldu.
İkinci sırada Antonelli, 3. sırada Leclerc, 4. sırada Hamilton ve 5. sırada ise Lando Norris yer aldı.
Sezonun ikinci yarışı, 15 Mart'ta Çin'de yapılacak.