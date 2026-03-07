Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve çalışan katkılarıyla büyümesi planlanan büyük fonun ayrıntıları netleşmeye başlarken, milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni döneme dair detaylar gündeme geliyor.

Türkiye'de çalışma hayatını ve emeklilik dönemini kökünden değiştirecek yepyeni bir tasarruf modeli gündeme geldi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı verilen bu yeni uygulama ile birlikte, vatandaşların emeklilik yıllarında maddi standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Aktif çalışma hayatı boyunca birikecek olan fonlar, emeklilikte standart maaşın yanında ikinci bir düzenli gelir kapısı açacak. Kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın herkesi kapsayacak olan bu geniş çaplı projenin ayrıntıları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte konuya dair tüm bilinmesi gerekenler...

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) NEDİR?

Yeni model, temelde çalışan, işveren ve devletin ortaklaşa büyüteceği bir fona dayanıyor. Uygulama hayata geçtiğinde, maaşlardan düzenli olarak belirli bir oranda kesinti yapılacak. Bu kesintiye işverenler de aynı oranda destek verecek. Sistemin en büyük avantajı ise devletin sunacağı yüksek katkı payı olacak. Profesyonel bir şekilde yönetilecek olan bu birikimler, çalışma hayatı bittiğinde kişilere ek bir maaş olarak geri dönecek.

MAAŞLARDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Sistemin finansal ayağında üçlü bir sacayağı bulunuyor. Planlamalara göre, çalışanların aylık kazançlarından yüzde 3 oranında bir kesinti fona aktarılacak. İşverenler de yine yüzde 3 oranında bir payı sisteme dahil edecek. Devlet ise toplanan bu tutara yüzde 30 oranında ciddi bir destek sağlayarak fonun hızlıca büyümesini garanti altına alacak.

SİSTEM ZORUNLU MU OLACAK?

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak yeni uygulamada katılımın zorunlu olması bekleniyor. BES'te yer alan iki aylık cayma hakkının bu yeni modelde bulunmayacağı ifade ediliyor. Çalışanların sistemin avantajlarından tam olarak yararlanabilmesi için en az 10 yıl boyunca fonda kalması öngörülürken, erken çıkış şartlarının da oldukça kısıtlı tutulacağı belirtiliyor.

MEMURLAR DA SİSTEME DAHİL EDİLİYOR

Yeni tasarruf modeli sadece özel sektör çalışanlarıyla sınırlı kalmayacak. Öğretmen, polis, doktor gibi tüm kamu personeli de bu şemsiyenin altına girecek. Memurlar için işveren payı olarak belirlenen yüzde 3'lük kısım doğrudan devlet tarafından karşılanacak. Buna ek olarak yüzde 30'luk genel devlet katkısı da yine kamu çalışanlarının fonlarına eklenecek.

İŞ DEĞİŞİKLİĞİNDE BİRİKİMLERE NE OLACAK?

Sistem, kişiye özel hesaplar üzerinden ilerleyecek. Çalışanlar iş yeri değiştirse dahi fondaki birikimleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yeni iş yerine kolayca taşınabilecek. Aynı iş yerinde uzun yıllar hizmet veren çalışanlar için ise sisteme entegre edilecek çeşitli ek avantajların sunulması planlanıyor.

YENİ SİSTEMİN BES'TEN FARKI NE?

Kurulacak olan yeni yapı, halihazırda işleyen BES ile uyum içinde çalışacak. Ancak iki sistem arasında belirgin farklar bulunuyor. BES uygulamasında işveren katkısı bulunmazken, yeni sistemde işverenler yüzde 3 oranında destek sunacak. Devlet katkısı ise BES'teki yüzde 20 seviyesinden yüzde 30'a çıkarılıyor. Amacın sadece birikim yapmak değil, emeklilikte SGK maaşının yanında kalıcı ve düzenli bir ikinci gelir yaratmak olduğu vurgulanıyor.

UYGULAMA NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği sistemin 2026 yılı içerisinde resmen uygulanmaya başlanması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından, hazırlanan yasa tasarısının TBMM'ye getirilerek yasalaşması bekleniyor.