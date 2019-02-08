0553 313 94 23

Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması" için Körfez ülkelerine gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında bu ayın sonlarında Körfez ülkelerini ziyaret gerçekleştirecek.

08 Şubat 2019 Cuma 13:20
Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması" için Körfez ülkelerine gidecek

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Kushner beraberinde Greenblatt'le ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına ekonomik destek kapsamında, bu ayın ilk yarısından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turu düzenleyecek.

Kushner'in ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gelecek hafta Varşova'da düzenlenmesi planlanan Orta Doğu konferansında bir araya gelmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

"Planın ekonomik kısmı görüşülecek"

Haberde, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, "Kushner'in Arap yetkililerle, Gazze başta olmak üzere Filistin ekonomisine büyük yatırımlar yapılmasını gerektirecek 'Yüzyılın Anlaşması' planının iktisadi kısmıyla ilgili görüşmeler yapmasının beklendiğini" ileri sürdü.

Kushner'in Körfez ülkelerinden ekonomik plan için katkıda bulunmalarını isteyeceğini kaydeden yetkili, Trump'ın damadının, bölgedeki görüşmeleri sırasında barış planının siyasi kısmına ilişkin ayrıntılar verme niyetinde olmadığını söyledi.

Haberde, Kushner ile Greenblatt'in ziyaret kapsamında Fas'a da geçebileceği belirtildi.

İsrail basınında, Washington yönetiminin planın detaylarını İsrail'de nisan ayında yapılacak erken seçimden sonra açıklayacağına dair haberler yer alıyor.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Trump, Filistin-İsrail çatışmasına kendince "çözüm bulmak" için uzun zamandır "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen bir plan üzerinde çalışıyor.

Söz konusu planın detayları henüz açıklanmasa da uluslararası basında Yüzyılın Anlaşması'nın Filistin meselesini çözmekten ziyade daha da derinleşmesine sebep olacağı yorumları yapılıyor.

Planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Kushner ile Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere Haziran 2018'de Orta Doğu turuna çıkarak, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Ancak söz konusu planı kesin bir dille reddettiklerini ifade eden Filistinli yetkililer Trump'ın damadı ve temsilcisiyle görüşmeyi kabul etmemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:20
  1. Jared Kushner
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de erik ağaçları beyaza büründü
    1. Mersin'de erik ağaçları beyaza büründü
    2. FETÖ'cülerden Türk yöneticiye bıçaklı..
    3. "Sigara içenlerin yüzde 44,9'u..
    4. Eski MSB müsteşar yardımcısına 15 yıl..
    5. "Buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya..
    6. Karataş Belediye Başkanı Ünal, CHP'den..
    7. Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması"..
    8. Mahkemeden ödül gibi karar! Aldatan..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Sevgililer Günü hediye fikirleri..
    11. Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98...
    12. İzmit'te fuhuş operasyonu! 10 kişi..
    13. Trump'ın damadı "Yüzyılın Anlaşması"..
    14. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    15. İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki..
    16. "Her 2 ölümlü iş kazasından birinin..
    17. THY'den yeni uçak içi emniyet filmi
    18. Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç..
    19. Türk ve Suriyeli kadınlar "hoşgörü"de..
    20. FETÖ'nün talimatıyla tahliye veren..
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları