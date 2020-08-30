Trump'a tepki: Buraya gelme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) polis şiddeti ve ırk ayrımcılığına yönelik tartışmalar, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin polis tarafından vurulması ile alevlendi.

ABD'de Demokratlar, geçtiğimiz hafta bir siyahinin polis tarafından sırtından 7 el ateşle vurularak felç kaldığı Kenosha kentine gidecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a "buraya gelme" mesajı verdi.

Kenosha'da polis şiddetine karşı gösteriler ara ara sürerken, Beyaz Saray, Trump'ın salı günü kente gideceğini duyurdu.

Beyaz Saray'ın duyurusunun hemen ardından Demokratlardan peş peşe açıklamalar geldi. Demokratlar, Kenosha'daki olayların asıl sebebinin Trump olduğunu ve Trump'ın oraya gitmesinin anlamsız olduğunu ileri sürdü.

Demokrat Başkanı Adayı Joe Biden da MSNBC kanalına konuşarak Kenosha'daki olaylar için Trump'a yüklendi ve Trump'ın sadece şiddeti daha çok büyüttüğünü ve bunun siyasi olarak kendine yaradığını düşündüğünü öne sürdü."

Vali Vekili: Şu anda ihtiyacımız yok

Wisconsin Vali Vekili Demokrat Mandela Barnes da CNN'e konuşarak Cumhuriyetçilerin, kendi kongrelerinde Kenosha'da olan olayları daha çok ayrışma konusu yaparak kullandıklarını, şimdi Trump'ın önceki açıklamalarını da düşününce buraya gelmesinin nasıl bir yararı olacağını bilmediğini, şu anda buna hiç ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Ayrıca Demokrat Kongre üyesi Karen Bass da Trump'ın ziyaretinin sadece işleri daha da kötü hale getireceğini ve bunun ateşe körükle gitmek olacağını söyledi.

Kenosha'da gösterilerini sürdüren "Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir)" grubu da Trump'ın ziyaretine karşı olduklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta pazar günü, siyahi Jacob Blake, bir polisin sırtından 7 el ateş etmesiyle yaralanmış ve belden aşağısı felç kalmıştı. Blake'in bir daha yürümesinin çok zor olduğu bildirilirken, babası tarafından tedavisinin ise hastane yatağına kelepçeli şekilde yapıldığı iddia edilmişti.

Blake'in ayrıca vurulduğu sırada üç çocuğunun da arabada olduğu ve dehşet anını gördükleri ifade edilmişti.

ABD'de mayıs ayında da polisin boynuna uyguladığı baskı sonucu siyahi George Floyd yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine ABD genelinde yaklaşık bir ay boyunca devam eden yoğun ve şiddet içerikli protestolar patlak vermişti.