Trump'a tek laf etmediler! BM'den skandal Venezuela açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da taraflara tansiyonu düşürme, şiddeti ve gerginliği önleme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından kriz başlamış bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerikalı diplomatların Venezuelalı 72 saat içersinde terk etmelerini istemişti.

Pompeo: Diplomatik ilişkiler Guaido hükümeti ile sağlanacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi ilan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor." açıklamasında bulunmuştu.

Venezuela’da Maduro karşıtı gösterilerin şiddeti, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun yemin ederek kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden sonra arttı. Resmi kaynaklar, Guaido’nun yemin töreninden sonra gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı. Gösterilerde birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.