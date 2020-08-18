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Dünya

Trump'a suikast şüphesi! İHA uçağın dibine kadar geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One'da bulunan görgü tanıkları bir İHA'nın uçağın dibine kadar girdiğini belirtti. ABD Hava Kuvvetleri'nin de konudan haberdar olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 05:13:00 -
Trump'a suikast şüphesi! İHA uçağın dibine kadar geldi

ABD'de başkanların uçağı olarak bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan 'Air Force One'da Trump'la birlikte yolculuk eden birkaç kişiye göre, pazar gecesi başkent Washington yakınlarındaki bir hava üssüne yaklaşırken bir insansız hava aracının (İHA) uçağın dibine kadar girdiği açıklandı.

Görgü tanıkları haç şeklindeki sarı-siyah renklere sahip İHA'nın uçağın sağ tarafında olduğunu belirtti. İHA'nın Maryland'deki Joint Base Andrews üssüne Trump'ın uçağı inmeden kısa bir süre önce görüldü.

Beyaz Saray Askeri Dairesi ve Hava Kuvvetleri 89. Hava Kuvvetleri Kanadı Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, rapordan haberdar olduklarını ve konuyu incelediklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar uçan nesnenin küçük bir İHA olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, minik bir İHA'nın Air Force One'ın motorlarına girse bile zarar veremeyeciğini belirtti.

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