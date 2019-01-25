Trump'a danışman şoku! Tutuklandı ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, hakkındaki 7 farklı dosya nedeniyle Florida'da tutuklandı.

Gelen ilk bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın isimlerinden biri olan Roger Stone Florida'da tutuklandı. Roger Stone hakkında, "yalan beyanda bulunmak", "yalan beyanda bulunması için sanığı tehdit etme" gibi 7 farklı dosya bulunuyor. Danışmanıydı Roger Stone, ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık yapmıştı. 2017'de ifade vermişti Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından Roger Stone, 2017 yılında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na ifade vermişti. Stone, resmi ifadesinde Rusya'nın başkanlık seçimlerinde hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını savunmuş ve Demokrat aday Hillary Clinton'ı suçlamıştı. ABD istihbaratı, daha önce Rusya'nın 2016 yılındaki başkanlık seçiminde Trump'ı desteklediği yönünde raporlar sunmuştu.

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