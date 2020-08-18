Trump yine bombaladı: Sosyalizmin truva atı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde ABD ekonomisi ve yaklaşan başkanlık seçimleri konusunda açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yine Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Biden'ı solcuların bir kuklası olarak niteleyen Başkan Trump, Biden'ın başkanlık görevi için çok tehlikeli biri olduğunu açıkladı.

Hızını alamayan Başkan Trump, Demokrat Partinin sosyalist yönelimleri olduğunu vurgulayarak, Biden'ı sosyalizmin Truva Atı olarak suçladı.

Biden'ın geçtiğimiz günlerde aday gösterdiği Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris'in de polis karşıtı ve suçlulardan yana olmakla suçlayan Trump, Demokratların seçimi ancak hile yoluyla alabileceğini açıkladı.

Trump, seçimlerde Biden'ın kazanması durumunda ABD'nin Venezuela'ya döneceğini açıkladı.