Trump ve Biden birbirlerini suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin polis tarafından 7 el ateşle vurulmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Demokratları ve başkan adayları Joe Biden'ı suçladı.

Domokratların yönettiği tüm şehirlerde şiddetin körüklendiğini belirten Trump, Joe Biden ve Kamala Harris'i radikal sol örgütlere ve Antifa gibi yapılara cesaret vermekle itham etti.

ABD'de düzeni sağlamanın görevi olduunu belirten Trump, Demokratları radikal sol örgütleri kınamamakla suçladı.

Trump ayrıca, Kenosha'da iki kişiyi silahla vurarak öldüren Kyle Rittenhouse'nin kendini savunduğunu iddia etti. Trump'ın sözleri basın mensupları arasında kısa süreli bir şok etkisine neden oldu.

Biden Trump'a sert tepki gösterdi

Demokratların başkan adayı Biden da Pittsburgh kentinde yaptığı açıklamada, ABD'ki şiddet olaylarından ve siyahilere yönelik polis şiddetinden dolayı Trump'ı suçladı. Biden, Trump'ı ülkenin değerlerini zehirlemekle suçladı.

ABD'nin Kenosha şehrinde önceki pazar günü yaşanan olayda ABD polisi Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek yaralamış, hastaneye kaldırılan Blake'in belden aşağısının felç kaldığı ortaya çıkmıştı.