Trump, sürpriz Irak ziyaretinde konuştu: Erdoğan canlarına okuyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Trump, ziyareti kapsamında Amerikan askerleri ile buluştu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a geldiğini belirtti.

Başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2017’den bu yana ilk kez çatışma bölgelerinde görev yapan ABD birliklerini ziyaret eden Trump, beraberindeki gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

'Kafamızı kullanma vakti'

El Esad Hava Üssü'ne ziyarette bulunan Trump, Irak’ta yaptığı konuşmada Suriye’den çekilme kararını savundu. Başkan Trump, Bağdat yakınlarındaki üste yaptığı konuşmada merak edilen bir başka soruyu daha cevapladı. Trump, Irak’tan asker çekme gibi bir planlarının olmadığını açıkladı.

Suriye’den çekilme kararının arkasında duran ABD lideri Trump, “Birçok insanın benim fikrimin etrafında toplanacağını düşünüyorum. Kafamızı kullanmaya başlamanın zamanı geldi” şeklinde konuştu. El Asad Üssü’nde görev yapan Amerikan birlikleriyle 3.5 saat geçiren Başkan Trump, Irak’ta benzer bir adım atmayacağını vurguladı. Irak’taki ABD askerleri geri çekme yönünde planı olmadığını belirten Trump, Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonlar için Irak’ın hâlâ bir üs olarak kullanılabileceğini söyledi. Trump, “ABD, IŞİD’e öyle hızlı ve acımasızca saldırabilir ki ne olduğunu anlayamazlar” dedi.

Trump, Suriye’deki operasyonlar için Irak’taki üslerin kullanılabileceği mesajını da verdi.

'Erdoğan onların canına okumak istiyor ve bunu yapacak'

Trump, Suriye’den çekilme kararına ilişkin konuşurken, generallerin biraz daha süre istediklerini ve onlara ‘hayır’ dediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir dizi çok iyi konuşmam oldu. Kendisi onların canına okumak istiyor ve bunu yapacak. Diğerleri de yapacak. Çünkü orası onların bölgesi. Maliyetin külfetini paylaşmak durumundalar ve paylaşmıyorlar” dedi.