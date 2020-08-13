  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump seçimlerden sonra Esper'i değiştirmeyi düşünüyormuş

Şu anda bir görev değişikliğinin gündemde olmadığını açıklayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere iddiayı doğrudan reddetmedi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 00:55:04 -
Trump seçimlerden sonra Esper'i değiştirmeyi düşünüyormuş

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde seçimden hemen sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almayı düşündüğü iddia edildi.

İlk olarak Bloomberg'in geçtiği habere göre Trump, bazı konularda anlaşamadığını belirttiği Esper ile yollarını sonbaharda ayırabilir.

Buna göre Trump'ın, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ABD ordusuna ait bazı birliklerin sivil halka karşı kullanımı konusunda Esper'in yaklaşımından hoşnut olmadığı kaydedildi.

Seçimlerin hemen ardından görevde kalması durumunda Trump'ın Esper'i değiştirme fikrini yakın çevresindeki bazı kişilerle paylaştığı belirtilen haberde, Trump'ın başka konularda da Esper'den çok memnun olmadığı iddia edildi.

Aynı haberde Esper'in seçim sonuçları ne olursa olsun 3 Kasım'dan sonra koltuğundan ayrılmayı düşündüğünü çevresine söylediği iddiasına da yer verildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, söz konusu iddiayı doğrudan reddetmeyerek, "Başkan Trump harika bir ekip kurdu. Şu anda anons edilecek bir görev değişikliği yok." değerlendirmesiyle yetindi.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ayrı bir yazılı açıklama yaparak, "Esper'in Başkan'ın arzusu doğrultusunda görev yaptığını" dile getirdi.

Floyd'un mayıs ayında ölümünün ardından ülke geneline yayılan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda Trump Amerikan ordusunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını istemiş, buna karşılık daha temkinli açıklamalar yapan Esper'in tavrı Beyaz Saray'da eleştiri konusu olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
Yerel

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)
Siyaset

CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında CHP'de liste dışı kalan Ünal Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı