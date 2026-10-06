Trump onayladı: ABD'li binbaşı kurşuna dizilecek

Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde 5 Kasım 2009'da meydana gelen saldırıda psikiyatrist olarak görev yapan Binbaşı Nidal Hasan, 13 kişiyi öldürdü, 32 kişiyi de yaraladı. Hasan, saldırının ardından yakalandı ve askeri mahkemede yargılandı. Mahkeme, Hasan hakkında idam kararı verdi. Ancak infaz kararı yıllarca uygulanmadı.

EN SON 81 YIL ÖNCE ER SLOVİK KURŞUNA DİZİLMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi yönündeki önerinin Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından sunulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da kararı onayladı. İnfazın hangi tarihte ve nerede gerçekleştirileceği ise henüz açıklanmadı. Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi, ABD ordusu açısından tarihi bir uygulama olacak. ABD ordusunda bu yöntemle son infaz, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1945 yılında gerçekleştirildi. Askerden kaçtığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan er Eddie Slovik kurşuna dizilerek idam edildi.

ABD ordusunun son askeri infazı ise 1961 yılında er John Bennett'in asılarak idam edilmesiyle gerçekleşti. Hasan'ın infazıyla birlikte kurşuna dizme yöntemi yaklaşık 80 yıl sonra yeniden gerçekleşecek.