  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump NBA'e savaş açtı: Siyasi bir örgüt oldular
Dünya

Trump NBA'e savaş açtı: Siyasi bir örgüt oldular

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ırkçılığı protesto etmek amacıyla NBA'de 3 maça oyuncuların çıkmaması ve Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump ilk yorumda bulunarak NBA'in siyasi bir örgüt haline geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:57:00 -
Trump NBA'e savaş açtı: Siyasi bir örgüt oldular

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralaması sonrası, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"NBA siyasi bir örgüt haline geldi"

NBA'de reytinglerin düşütüğünü belirten Başkan Trump, İnsanların NBA'den bıktıklarını savunarak, NBA'in siyasi bir örgüt haline geldiğini savundu.

Wisconsin'deki protestoların federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentinde sakinleştiğini belirten Trump, Oregon'un Portland kentinde gösterilerin sürdüğünü yetkililerin federal yardı kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

Aktüel

Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti

NBA'de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic maçı ertelendi
NBA'de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic maçı ertelendi

Aktüel

NBA'de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic maçı ertelendi

NBA'de siyahi isyan! Basketbolcular maça çıkmadı
NBA'de siyahi isyan! Basketbolcular maça çıkmadı

Spor

NBA'de siyahi isyan! Basketbolcular maça çıkmadı

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylü..
Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı
Gündem

Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı

Karadeniz'de doğalgaz bulunması ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çarpıc..
Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler
Gündem

Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler

Filmi çekilen joker Halis Karataş'ın ata şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı