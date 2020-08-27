Trump NBA'e savaş açtı: Siyasi bir örgüt oldular
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ırkçılığı protesto etmek amacıyla NBA'de 3 maça oyuncuların çıkmaması ve Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump ilk yorumda bulunarak NBA'in siyasi bir örgüt haline geldiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralaması sonrası, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"NBA siyasi bir örgüt haline geldi"
NBA'de reytinglerin düşütüğünü belirten Başkan Trump, İnsanların NBA'den bıktıklarını savunarak, NBA'in siyasi bir örgüt haline geldiğini savundu.
Wisconsin'deki protestoların federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentinde sakinleştiğini belirten Trump, Oregon'un Portland kentinde gösterilerin sürdüğünü yetkililerin federal yardı kabul etmesi gerektiğini söyledi.