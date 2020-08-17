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Dünya

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

ABD'de koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda şimdilik anketlerde geriye düşen ABD Başkanı Donald Trump'ın önünün açılabileceği öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 01:04:00 -
Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

ABD'de başkanlık seçimine 3 ay kaldı. Kamuoyu araştırmalarına göre Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Trump'a fark attığı öne sürülüyor.

Trump'ın destek oranı koronavirüs nedeniyle gerilerken, seçimin başa baş çıkabileceği görüşü de mevcut. 

Biden'ın siyasi sicili ve önerdiği politikalar ise, Demokrat Parti başkan adaylığı resmen ilan edilmesinin ardından mercek altına alınacağı kaydediliyor.

Koronavirüs Trump'ı sarstı

Trump'ın destek oranı koronavirüs salgını ve pandeminin ortaya koyduğu derin ekonomik resesyon nedeniyle büyük düşüş yaşadı.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Demokrat Parti'nin başkan adayı olması neredeyse kesinleşen Joe Biden'ın, başkanlık seçimi anketlerinde Trump'ın önünde olduğu belirtiliyor.

Trump için olumsuz hava değişebilir

Pandemide ABD halkının olumsuz etkilenmesi nedeniyle mevcut ABD yönetimini suçlayan Biden, Trump'ı sürekli bu konuda eleştirmeye devam ediyor.

Koronavirüs aşısı bulunması durumunda Trump'ın önünün açılacağını belirten anketçiler, bu olumsuz tablonun değişebileceğini de ifade ediyor.

Demokrasi Enstitüsü'nden Patrick Basham, ”Odak noktasının pandemi olmaya devam etmesi Biden için olumlu olacak. Odak noktasını pandemiden uzaklaştıracak herhangi bir mesele ya da meselelerin bileşimiyse Trump'ın işine yarayacak, Biden'a zarar verecek” diyor.

Ayrıca Trump'ın kürtaja, yasadışı göçe ve bireysel silahlanmaya karşı tavrının da seçmen tabanındaki dağılmayı engelleyebileceği belirtiliyor.

Anketler daha önce de Trump seçilemez diyordu

Öte yandan 2016'da yapılan birçok ankette, Trump'ın Hillary Clinton'a mağlup olacağı gösteriliyordu. Şimdiyse hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi strateji uzmanları, şu anki anketlerin, seçimlerin Kasım'da Biden'ın zaferiyle sonuçlanacağını hiçbir şekilde garanti edemeyeceğinin altını çiziyor.

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