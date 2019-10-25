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Trump kendisini eleştiren gazetelere savaş açtı!

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayanarak Başkan Donald Trump'ın tüm devlet dairelerine New York Times ve Washington Post aboneliklerini yenilememe talimatı vermeyi planladığını gündeme getirdi.

25 Ekim 2019 Cuma 15:35
Trump kendisini eleştiren gazetelere savaş açtı!

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Beyaz Saray yetkililerine dayanarak Başkan Trump'ın tüm devlet dairelerine New York Times ve Washington Post aboneliklerini yenilememe talimatı vermeyi planladığını yazdı. Bu iki gazete, Trump'a sert muhalefeti ile tanınıyor.

Gazete, Trump'a sert muhalefetleriyle bilinen bu gazetelere yönelik yeni yaptırım için, "Trump medyaya açtığı savaşı tırmandırıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın Perşembe gönderdiği bir e-postada "Federal kurumların abonelikleri yenilememesiyle büyük tasarruf yapacağız. Vergi mükelleflerinin yüz binlerce doları kurtulacak" dediği belirtiliyor.

Trump, üç gün önce Beyaz Saray'ın bu gazetelere aboneliklerini iptal ettirmişti. Donald Trump, Fox News'daki mülaktında New York Times için "Artık Beyaz Saray'da (bu gazeteyi) istemiyoruz. Washington Post'la birlikte aboneliklerini muhtemelen iptal ettireceğiz. Çünkü bunlar sahte" demişti.

Beyaz Saray'a dün getirilen gazeteler arasında New York Times ve Washington Post'un olmadığı görüldü.

Trump, kendisini eleştiren gazeteleri 'halk düşmanı' ilan etmişti

Trump, Twitter mesajları ve seçim kampanyası konuşmaları sırasında kendisini eleştiren gazeteleri "halk düşmanı" ilan etmiş ve bu kuruluşları "sahte haber" yaymakla suçlamıştı.

ABD Başkanı, Haziran'daki bir tweet'inde New York Times'ın bir haberi için "Sanal bir vatana ihanet eylemi" demişti.

New York Times'ın yayıncısı A.G. Sulzberger de makalesinde "Özgür ve bağımsız basını hedef alan Trump'ın son saldırısıyla tehlikeli bir sınırı aştığını" yazmıştı.

ABD Başkanı'nın bu gazetelerin iyi bir takipçisi olduğu biliniyor. Wall Street Journal, Trump'ın aboneliklerini iptal ettirmesine rağmen bu gazeteleri okumaya devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Bu gazetelerin devlet dairelerinde kaç aboneleri olduğu bilinmiyor. Federal kurumların çalışanları, e-posta adresleriyle bu gazetelerin dijital versiyonlarına ücretsiz ulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:35
  1. ABD
  2. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi
  3. Beyaz Saray
  4. New York Times
  5. Washington Post
  6. Donald Trump
  7. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham
  8. Fox News

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