  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bay Kemal’e samimiyet çağrısı! Ekrem ve Özgür ne zaman ihraç edilecek? AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz! ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar! Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya! İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi kayıplara karıştı! Soruşturma başlatıldı Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı: 2’si çocuk 16 yaralı Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu Başkan Erdoğan hizmete açıyor Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek
Gündem 28 Şubat kafası Mersin'de hortladı! Havuza girmek de çocuğa müdahale etmek de yasak
Gündem

28 Şubat kafası Mersin'de hortladı! Havuza girmek de çocuğa müdahale etmek de yasak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Başörtüsü taktıkları için yıllarca kamusal alan dayatmasıyla karşı karşıya kalan mütedeyyin hanımların şimdi de Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan bir sitede, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı olarak alınmadığı ortaya çıktı.

İnancının gereğini yaşayanların gördüğü baskı ve zulüm eksik olmuyor.

İslam’ın emri olduğu için örtünen tesettürlü hanımlara yaşam hakkı tanımayan yasakçı 28 Şubat zihniyeti, bu defa Mersin’de hortladı.

ZORBA YÖNETİMDEN KEYFİ YASAK

Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı bayanların girmesine izin verilmediği ortaya çıktı.

Bununla yetinmeyen Zafer sitesinin zorba yöneticilerinin, tesettürlü kadınlara ortak kullanım alanları olan havuzda yüzen kendi çocuklarına müdahale izni bile vermedikleri öğrenildi.


Site üyelerinin bakım ve onarım giderlerine katkı sağladıkları halde tesettürlü site sakinlerine havuzda haşema ve benzeri kıyafetleri kullanmalarını yasaklanması, Müslümanların dinine düşman olan laikçi alçaklığın pusuda yattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun
Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun

Gündem

Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun

Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!'
Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!'

Dünya

Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!'

İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış
İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış

Dünya

İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23