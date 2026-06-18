28 Şubat kafası Mersin'de hortladı! Havuza girmek de çocuğa müdahale etmek de yasak

İnancının gereğini yaşayanların gördüğü baskı ve zulüm eksik olmuyor.

İslam’ın emri olduğu için örtünen tesettürlü hanımlara yaşam hakkı tanımayan yasakçı 28 Şubat zihniyeti, bu defa Mersin’de hortladı.

ZORBA YÖNETİMDEN KEYFİ YASAK

Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı bayanların girmesine izin verilmediği ortaya çıktı.

Bununla yetinmeyen Zafer sitesinin zorba yöneticilerinin, tesettürlü kadınlara ortak kullanım alanları olan havuzda yüzen kendi çocuklarına müdahale izni bile vermedikleri öğrenildi.



Site üyelerinin bakım ve onarım giderlerine katkı sağladıkları halde tesettürlü site sakinlerine havuzda haşema ve benzeri kıyafetleri kullanmalarını yasaklanması, Müslümanların dinine düşman olan laikçi alçaklığın pusuda yattığını bir kez daha gözler önüne serdi.