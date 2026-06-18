AP raporuna tepkiler peş peşe yağıyor

Objektiflikten uzak olan ve ön yargılarla hazırlandığı değerlendirilen raporda Türkiye’deki yargı bağımsızlığı yok sayılırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptırım uygulanması yönündeki tutum ve terörsüz Türkiye sürecinin de baltalanmak istenmesi ve birçok konu tepkileri de beraberinden getirdi. Demokratik tavırdan uzak, yanlı bir şekilde hazırlanan raporla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de destek mesajları da peş peşe geldi.

Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere yer verilen raporda Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçler çarpıtıldı.

AP raporuna karşı tepkiler çığ gibi büyürken, Adalet Bakanlığı görevini üstlendiği 11 Şubat 2026 tarihinden bu yana yürüten Akın Gürlek için de çok sayıda destek mesajları atıldı. Faili meçhul dosyalarla ilgili kararlı duruşu, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar gibi toplumsal yara oluşturan konulardaki mücadelesi ve vatandaşların hakkını gasp eden çetelere yönelik tavrı geniş kesimlerden takdir gören Bakan Gürlek’e raporda yaptırım uygulanmasından söz ediliyor.

AK Parti ve MHP’li birçok siyasi isim raporu “yok hükmünde”, “ideolojik”, “egemenliğe müdahale” ve “diplomatik skandal” sözleriyle eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada, raporu “temelsiz iddialara ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler” içeren bir metin olarak niteledi.

Raporun ardından siyasilerden peş peşe gelen destek mesajlarında ortak vurgu, Türkiye’nin egemenlik hakları ve yargı bağımsızlığı oldu.

"İNSANLIK ONURUNUN GÜÇLÜ SAVUNUCUSU TÜRKİYE"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin, Orta Doğu'da yaşanan savaşlar, Rusya-Ukrayna Savaşı, göç dalgaları ve güvenlik krizleri karşısında hem kendi sınırlarını ve toplumsal huzurunu koruduğunu hem de istikrarsızlığın Avrupa başta olmak üzere daha geniş coğrafyalara yayılmasının önünde çok önemli bir denge unsuru olduğunu vurguladı. Türkiye'nin her türlü terör ve terörizmle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, iç huzurunu, kardeşliğini ve toplumsal güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam edeceğini belirten Elitaş, Türkiye’nin insan onurunun güçlü savunucusu olduğunu kaydetti.

“AP ÜYELERİNİN ÖNYARGILARININ ETKİLİ OLDUĞU AÇIKTIR”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, raporun mesnetsiz iddialarla hazırlandığını belirterek, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemize yönelik önyargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmelere dayanmaktadır. Raporun hazırlanış sürecinde, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin önyargılarının etkili olduğu açıktır.” dedi.

“BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI HİÇBİR SİYASİ ODAĞIN MÜDAHALESİNE AÇIK DEĞİLDİR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik ön yargılarla hazırladığı ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i mesnetsiz ithamlarla hedef alan raporunu kesin bir dille reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısı ve egemenlik haklarımız, hiçbir dış aktörün veya siyasi odağın müdahalesine açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu tür taraflı kararlar devletimiz nezdinde yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

“SİYASİ ÖNYARGILARLA HAZIRLANMIŞ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edilen 2025 Türkiye Raporu’nu “subjektif değerlendirmeler içeren, siyasi önyargılarla hazırlanmış ve çifte standartlı bir yaklaşımın açık örneği” sözleriyle eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman raporu tarafsızlıktan uzak, politik motivasyonla hazırlanmış ve Türkiye gerçeklerini yansıtmayan “sözde rapor” olarak nitelendirerek reddettiklerini açıkladı. Yayman, Türkiye’nin milli menfaatlerini kararlılıkla savunmaya ve güçlü, bağımsız duruşuyla yoluna devam edeceğini ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN’DAN İDEOLOJİK RAPOR VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, raporu “ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlanmış” bir metin olarak değerlendirirken, bağımsız Türk yargısına yönelik ithamları ve Adalet Bakanı Gürlek’i hedef alan ifadeleri kabul etmediklerini açıkladı.

“TÜRKİYE MÜSTEMLEKE ÜLKESİ DEĞİLDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AP raporunu “hadsiz yaptırım çağrılarıyla” Türkiye’yi hedef alan bir metin olarak nitelendirerek şu ifadeyi öne çıkardı: “Türkiye, tehdit ve şantaj ile hizaya çekilecek bir müstemleke ülkesi değildir, asla olmayacaktır.”

“TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, raporu “mesnetsiz ve objektif olmayan iddialar” içerdiğini belirterek, raporda Türk yargısına ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik eleştirileri kabul etmediklerini söyledi. Türk yargısının bağımsız olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye açık olmadığını vurgulayan Oktay, AP’ye Türkiye aleyhtarı çevrelerin etkisinden kurtularak ilişkileri “önyargısız, gerçekçi ve yapıcı” bir zeminde ilerletme çağrısı yaptı.

“TÜRKİYE İCAZET ALACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın mesajında ise rapora karşı “milli irade” vurgusu öne çıkartarak, “Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir.” dedi. İnan, AP’nin Türkiye’ye yönelik “çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillediğini” savundu.

“TÜRKİYE’YE PARMAK SALLANMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ”

MHP kanadından da sert açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa Parlamentosu üyelerine yönelik çıkışında “Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlık karşılıksız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye ilişkin raporuna tepki gösterdi. Karakaya, raporun metnin objektiflikten uzak, siyasi saiklerle hazırlanmış ve Türkiye karşıtı çevrelerin ezberlerini yansıtan maksatlı bir içerik taşıdığını belirtti. Raporda Türkiye’nin iç hukuk süreçlerinin çarpıtıldığı, yargı makamlarının hedef alındığı ve milli egemenlik alanına müdahale niteliği taşıyan ifadelerin hiçbir bağlayıcılığı ve itibarı olmadığı vurgulandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise “Türkiye’ye parmak sallanmasına asla müsaade etmeyiz” diyerek raporu egemen bir devlete müdahale olarak niteledi.

“TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de “Türkiye’yi raporlarla hizaya getirebileceğini sananlar, yeni Türkiye’yi hâlâ okuyamayanlardır.” dedi. Başkan İbiş, “Türkiye artık eski Türkiye değildir” sözleriyle destek mesajını sürdürdü.

AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen’in paylaşımında ise AP’ye yönelik en çarpıcı cümlelerden biri yer aldı: “Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız.” Türkmen, Avrupa Parlamentosu’nun güvenilirliğini kaybettiğini savunarak kararın Türkiye açısından “hiçbir hükmü olmadığını” ifade etti.

“DİPLOMATİK SKANDAL”

AK Parti MKYK Üyesi, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun çıkışı ise mesajlar arasında en sert ifadelerden biri oldu. Hatipoğlu, AP’nin Adalet Bakanı Gürlek üzerinden Türkiye’ye ve Türk yargısına “parmak sallamaya kalkışmasını” “yok hükmünde” ve “diplomatik skandal” olarak tanımladı.

TÜM BAŞLIKLAR ELEŞTİRİLDİ

Rapor ayrıca; Mavi Vatan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Türk diasporası ve Ülkü Ocakları başlıkları üzerinden de eleştirildi. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, raporda yurt dışında yaşayan Türklerin ve Ülkü Ocakları’nın hedef gösterildiğini savunarak metni “şiddetle kınadığını” belirtti.

Siyasi isimlerin ortak mesajı, raporun Türkiye-AB ilişkilerindeki pozitif gündemi gölgelediği, Türk yargısına müdahale anlamı taşıdığı vurgulandı.

RAPORA KARŞI ORTAK BİR DURUŞ SERGİLENDİ

Avrupa Parlamentosu raporuna karşı yapılan paylaşımlar, siyaset ve kamuoyundan gelen retweet’lerle de desteklendi. Aralarında AK Parti milletvekilleri, MKYK üyeleri, genel başkan yardımcıları ile MHP MYK üyeleri ve milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda isim, ilgili mesajları yeniden paylaşarak destek verdi. Yapılan destek paylaşımları ile rapora karşı ortak bir duruş sergilendi.

Rapora tepki gösterenler bazı siyasi isimler şu şekilde:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Zafer Sırakaya Fatma Betül Sayan Kaya, Ali İhsan Yavuz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-AB KPK Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın.