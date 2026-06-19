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Dünya Trump'tan Gazze açıklaması! Hamas çağrıda bulundu
Dünya

Trump'tan Gazze açıklaması! Hamas çağrıda bulundu

Yeniakit Publisher
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Trump'tan Gazze açıklaması! Hamas çağrıda bulundu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkese bağlı kalındığı yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bu değerlendirmenin Gazze’de ateşkesi uygulama konusundaki ciddiyetlerini gösterdiğini söyledi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Trump’ın Hamas’ın ateşkese bağlı kaldığı yönündeki sözlerini “olumlu bir tutum” olarak nitelendirdi.

Kasım, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmelerin Gazze’deki ateşkes süreci açısından önemli olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Kasım, "Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklaması olumlu bir tutum. Bu bizim Gazze'de ateşkesi uygulama konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Trump'ta çağrıda bulunan Kasım, ateşkes ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını ve böylece ateşkesin geri kalan kısmının hayata geçirilmesini istedi.

Trump, 17 Haziran'da G7 Zirvesinde yaptığı konuşmada, İran'la mutabakatın, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir "barışın" başlangıcı olmasını umduğunu ifade etmiş ve "Gazze'de yaptığımız işe bir bakın, Hamas'a bir bakın. Hamas son derece sessiz. Biz de onları silahsızlandırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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