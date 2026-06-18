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Gündem Sinan Burhan AK Parti’ye katılacak 2 yeni ismi açıkladı: 3 CHP'li belediye başkanı da sırada bekliyor!
Gündem

Sinan Burhan AK Parti’ye katılacak 2 yeni ismi açıkladı: 3 CHP'li belediye başkanı da sırada bekliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sinan Burhan AK Parti’ye katılacak 2 yeni ismi açıkladı: 3 CHP'li belediye başkanı da sırada bekliyor!

Gazeteci Sinan Burhan CHP'den istifa eden İstanbul milletvekili Nimet Özdemir ile İYİ Parti’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye katılmak için dilekçe verdiklerini ve 25 haziranda sürecin tamamlanacağını söyledi. Burhan, CHP'li iki belediye başkanının ise AK Parti'ye katılmak için sırada beklediği bilgisini verdi.

Dün akşam ‘gördüğü lüzum’ üzerine CHP'den istifa eden milletvekili Nimet Özdemir'in Ak Parti’ye geçeceği iddialarının ardından, İYİ Parti'nin sahip olduğu tek il belediyesi olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Nimet Özdemir’in AK Parti'ye katılması durumunda 3 yılda üçüncü parti değişimi olacak. Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den aday olmuş ve TBMM'ye İstanbul Milletvekili olarak girmişti. 24 Temmuz 2024’te İYİ Parti'den istifa eden Özdemir, 8 Ekim 2024'te CHP'ye katılmıştı.

AK PARTİ'YE KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Bir süredir İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da AK Parti'ye geçiş için dilekçe verdiği, Arı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takılmasıyla AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

3 BAŞKAN DAHA SIRADA BEKLİYOR

tv100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan ise CHP'li iki belediye için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Burhan, Ankara'nın Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılımının büyük ölçüde netleştiğini iddia ederken, Gölbaşı Belediyesi'yle ilgili durumun ise netleşmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmesiyle dikkat çekmişti.

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