Bolat: Kişi başı gelir 6 kat, ihracat 8 kat büyüdü! Türkiye yıllık 278 milyar dolar ihracat yapan ülke konumuna geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde İlçe Ticaret ve Sanayi Odasında Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantısına katıldı. Burada katılımcılara ihracat rakamları ve esnafa sağlanan destekler hakkında bilgi veren Bolat, "Konya'mızda 18 milyar liralık esnaf kredisi kullandırıldı ve geçen yıl da 3 buçuk milyar liraydı. Ereğli'mizde de son 10 yılın toplamı olarak 1 milyar liranın üzerinde esnaf kredileri kullanıldı ve inşallah Ereğli'mizde de bu ayın sonundan itibaren 100 milyara yakın bir esnaf kredisi kullanılabilecek. Konya'mız ve diğer şehirlerimiz için de zaten bir paket hazırlanıyor ay sonunda onlar açıklanacak. Biliyorsunuz KGF kredileriyle nefes kredisi başladı. 100 milyarlık bir destek kredisi bu oldukça iyi şartlarda yüzde 30'lar civarında maliyetle 3 milyon liraya kadar kredi hacmi var işletme kredisi anlamında" dedi.

278 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞIZ

Bakan Bolat, şöyle devam etti: "Türkiye 273 buçuk milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldi. Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4 buçuk milyar dolar civarında bir ilave ekstra ihracat gelirimiz olacak. Mal ihracatında 278 milyar dolar seviyelerine ulaştığımızı inşallah göreceğiz. 3-5 kuruş aşağı olur, fazla olur ama o rakamlara ulaşacağız ve 22 bin civarında ihracatçımıza yüzde 20 maliyetle ihracat kredisi kullandırdık. Geçen yıl 54 milyar dolar, bu yıl hedefimiz 59-60 milyar dolar olacak. Sektörlerimizden tekstil, giyim, konfeksiyon, mobilya, deri saracı, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde işçi başına 3 bin 500 lira istihdamı koruma yardımı yapılıyor. Geçen yıl 2 bin 500 liraydı. Geçen yıl KOSGEB kapsamındaydı KOBİ'ler için. Bu yıl ölçek ayrımına bakmadan büyük ölçekli işletmeler de bundan faydalanacak. Ereğli'miz ve Konya'mız bundan 40 sene önce ağırlıklı tarım ve gıda işleme sektörlerine ve birkaç kamu tesislerine dayanan bir ekonomik ağırlığa sahipti. 1980'lerden sonra KOBİ'ler ve ihracata dayalı büyüme ile özel sektör müteşebbislerinin ağırlığının arttığı bir dönemi hep beraber yaşadık."

TÜRKİYE 8 KAT BÜYÜDÜ

Türkiye'nin 8 kat daha büyüdüğüne dikkat çeken Bolat, "Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda nereye gidersek gidelim, bir Türkiye rüzgarı esiyor. Başta Cumhurbaşkanımıza olan büyük saygı ve itibar, Türkiye'nin liderliği, oyun kuruculuğu, barış kuruculuğu, ekonomisinin 23 yılda dolar bazında 6 kattan fazla büyümesi, fert başına milli gelirinin 6 kat büyümesi, ihracatın 8 kat büyümesi bugün 400 milyar dolar mal ve hizmet ihracatına ulaşmamız Türkiye'mizin gücünü arttırıyor. Savunma sanayindeki büyük başarılar, ordumuzun gücü, birçok yerde ordumuzun barış gücü olarak oralarda huzuru sağlaması, Türkiye'de terörü yok etmemiz ve terörsüz Türkiye süreci ile inşallah milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi Türkiye'nin ufkunu açacaktı. Kuzeyde, güneyde, doğuda dünya savaşları yaşandı son 3-4 senede. Bizim tek bir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmedi. Çok başarılı bir siyasi liderlik ve dış politika ile askeri gücümüzle biz belaları ve savaşları, krizleri ülkemizden uzak tuttuk bu çok önemliydi. Eğer bir ülkede huzur, asayiş olmazsa, terör olursa o ülkede ekonomi olmaz ki hayat olmaz. İnsanlar hayatından korkar ve bu anlamda ileriye umutla bakıyoruz, güvenle bakıyoruz. Siyasi istikrar, güven, ekonomik reformlar, özel sektörümüz, sizlerin ekonomideki başarıları bize büyük kıvançlar veriyor. Hangi fuarlara gidersek gidelim sanayicilerimizin çok başarılı eserlerini görmekten kıvanç duyuyoruz. Bugün inanın Türk ürünleri Avrupa dahil Amerika dahil bütün dünyada kalitenin sembolü oluyor" diye konuştu.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.