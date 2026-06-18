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Dünya Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama
Dünya

Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama

Yeniakit Publisher
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Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları; Ramallah'ın kuzeyindeki Cilcilya köyündeki Ulu Cami ve Mezra en-Nubani köyündeki El-Faruk Camii'ne yönelik son saldırılar da dahil, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik devam eden yerleşimci terörünü en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik devam eden ve tırmanışa geçen yerleşimci şiddetini, Ramallah'ın kuzeyindeki Cilcilya köyündeki Ulu Cami ile Mezra'a el-Nubani köyündeki El-Faruk Camii'ne yönelik son saldırılar da dahil olmak üzere, en güçlü şekilde kınandı. Açıklamaya göre dışişleri bakanları, bu saldırıların, ibadethanelerin ve kutsal mekanların dokunulmazlığının, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Dışişleri bakanları, İsrailli yerleşimcilerin esefle kınadıkları saldırılarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında istikrarsızlığı, şiddeti ve aşırıcılığı körükleyen, barışı sağlamaya yönelik uluslararası çabaları baltalayan yasa dışı İsrail önlemlerinin sürdürülmesini kesin bir dille reddederek, bu saldırılardan işgalci güç olan İsrail'i sorumlu tuttuklarına dikkat çekti.

HESAP SORULSUN!

Dışişleri bakanları, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği tehlikeli gerilimi tırmandırma eylemlerine son vermeye, yasa dışı uygulamalarını durdurmaya, yerleşimci şiddetini sonlandırmaya, bu suçların faillerinden hesap sormaya ve faillerin cezasız kalmamasını temin etmeye mecbur bırakması yönündeki çağrılarını yineledi.
Bakanlar, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmalarını ve başta kendi kaderini tayin etme hakkı ile başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmak üzere, meşru ve devredilemez ulusal haklarının hayata geçirilmesine yönelik kararlı desteklerini yeniden teyit etti. Bakanlar ayrıca, İsrail işgalini sona erdirmeyi ve uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi uyarınca, iki devletli çözüm temelinde, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışı sağlamayı amaçlayan tüm çabalara desteklerini bir kez daha beyan etti.

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