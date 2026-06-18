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Gündem Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde
Gündem

Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
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Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında anız ve örtü yangını çıktı. Ekipler an itibariyle alevlere müdahale ediliyor.

Kırsal Ballıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahale ediyor.

Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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