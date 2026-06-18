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Dünya Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i aşağıladı
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i aşağıladı

Yeniakit Publisher
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Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i aşağıladı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezazel Smotrich'e tepki göstererek İsrail'i aşağıladı. Vance "9 milyonluk bir ülkesiniz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, New York Times (NYT) gazetesine verdiği podcast mülakatında ABD'ye yönelik İsrail'deki eleştirilere tepki gösterdi.

İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Vance, "İsrail'deki tüm bu panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

 

"9 MİLYONLUK ÜLKESİNİZ"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezazel Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren Vance, "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Vance, ABD'nin İran'la yaptığı mutabakatın hem ABD, hem İsrail hem de Orta Doğu için iyi bir anlaşma olduğunu savunarak, ABD'nin İsrail'e olan uzun süreli desteğini düşününce bu ülkeden gelen tepkilerin "mantıklı" olmadığını kaydetti.

 

"İRANLILARI HAYAL EDİLEMEYECEK NOKTAYA GETİRDİK"

Söz konusu anlaşma ile İran'ın nükleer programının son bulacağını ve bunun İsrail için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden ABD Başkan Yardımcısı, "Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. İranlıları, 6 ay önce bile hayal bile edilemeyecek tekliflerde bulunacak bir noktaya getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Vance, sözlerini, "Bu müzakereleri sonuna kadar sürdürelim ve İran’ın eylemlerinin sözleriyle gerçekten örtüşüp örtüşmediğini görelim. İsrail için inanılmaz bir ortak olan ABD'ye de biraz kredi verelim." şeklinde tamamladı.

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