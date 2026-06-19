Kuzey Kore ile İngiltere arasında kriz!

İngiltere’nin Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı’na yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Kuzey Kore, Londra Büyükelçisi Mun Myong Sin’i geri çağırma kararı aldı.

Londra Büyükelçisi Mun Myong Sin’i geri çağıran Pyongyang yönetimi, söz konusu yaptırımlar tamamen iptal edilene kadar iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar düzeyine indirildiğini ilan etti.

Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin aldığı karar "etik dışı ve siyasi amaçlı bir provokasyon" olarak tanımlandı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların Kuzey Kore'nin uluslararası imajını zedelemeyi ve Rusya ile gelişen ilişkilerini sekteye uğratmayı hedeflediği savunuldu.

Mun Myong Sin'in ise Songdowon kampına yönelik yaptırım kararından yaklaşık üç hafta önce, nisan ayının sonlarında Londra Büyükelçisi olarak göreve başladığı belirtildi.

İngiltere yönetimi, mayıs ayında Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'nı yaptırım listesine dahil etmişti.

Londra, kampı "Kremlin destekli gençlik programlarının, Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi ve ideolojik yönlendirme faaliyetlerinde yer alan kuruluşlar ağının bir parçası" olarak tanımlamıştı.