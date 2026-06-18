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Gündem Bakan Mustafa Çiftçi ile Bakan Hakan Fidan bir araya geldi
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Bakan Mustafa Çiftçi ile Bakan Hakan Fidan bir araya geldi

Yeniakit Publisher
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Bakan Mustafa Çiftçi ile Bakan Hakan Fidan bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 

"Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ederek; ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum"

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