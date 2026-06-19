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Yaşam Güneş ve Ay aynı karede!
Yaşam

Güneş ve Ay aynı karede!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Van’da gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay’ın aynı karede belirmesiyle gökyüzünde etkileyici görüntüler oluştu...

Van’da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta renk değiştirdi.  Kent semalarında dün akşam saatlerinde meydana gelen nadir gökyüzü olayı, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Güneş ve Ay'ın aynı karede buluştuğu o anlar vatandaşları mest etti. Günün son ışıklarıyla birlikte ufukta yavaş yavaş kaybolan Güneş, görevini Ay'a devretti.

 

 Güneş'in batmasının ardından gökyüzünde parlayan Ay geceye hakim olurken ona Venüs ve Jüpiter de eşlik etti. Üç gök cisminin Van semalarında oluşturduğu görüntü, gökyüzünü takip eden vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle Van Gölü çevresi ve yüksek kesimlerden izlenen gökyüzü şöleni, doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunarken gökyüzündeki bu uyumlu buluşma hayranlıkla izlendi. Hilal şeklindeki aya, gökyüzünün en parlak gezegenlerinden Venüs ve Jüpiter de eşlik etti. Göz kamaştıran bu üçlü, Van Gölü'nün eşsiz maviliği üzerinde adeta bir gerdanlık gibi dizildi.

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