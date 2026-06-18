  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bay Kemal’e samimiyet çağrısı! Ekrem ve Özgür ne zaman ihraç edilecek? AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz! ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar! Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya! İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi kayıplara karıştı! Soruşturma başlatıldı Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı: 2’si çocuk 16 yaralı Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu Başkan Erdoğan hizmete açıyor Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek
Gündem Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dehşet olay, Eldirek Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bahçe kapısının çıkarttığı ses nedeniyle başlayan kavgada O.K.G. (62) isimli şahıs av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan (42), eşi E.Ç. (40) ve kızları E.Ç.'ye (13) ateş etti. Saçmaların isabet ettiği aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılardan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Çalışkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve kızının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23