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İsrail ve İngilizler şaşkın: Türkiye sessiz ve derinden bunu yaptı, ağızlar açık kaldı Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu! Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı ŞOK Aktüel 17-23 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Gıda ürünlerinde indirim rüzgarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi 19 il için sarı kodlu uyarı! Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart
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Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

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Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

Türkiye'de akraba evliliğinin en çok olduğu yerler belli oldu. Peki akrabasıyla en çok evlenenlerin olduğu iller hangileri?

#1
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

BİRİNCİ SIRAKİ İLDEN ÇOK İKİNCİ SIRADAKİ İL ŞAŞIRTTI! Akraba evlilikleri, son yıllarda azalma eğilimi göstermesine rağmen Türkiye'nin bazı bölgelerinde varlığını sürdürüyor. Sosyal, kültürel ve geleneksel etkenler, bu evlilik türünün bazı illerde ülke ortalamasının üzerinde seyretmesinde önemli rol oynuyor.

#2
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

TÜİK EN FAZLA AKRABA EVLİLİĞİNİN GÖRÜLDÜĞÜ İLLERİ DUYURDU! Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı güncel veriler, akraba evliliklerinin illere göre dağılımını gözler önüne serdi. Veriler, bazı şehirlerde bu evlilik türünün diğer illere kıyasla çok daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!

#4
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

#5
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

19) AĞRI

#6
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

18) KOCAELİ

#7
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

17) ADIYAMAN

#8
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

16) ANTALYA

#9
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

15) KAHRAMANMARAŞ

#10
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

14) BATMAN

#11
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

13) KONYA

#12
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

12) ŞIRNAK

#13
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

11) BURSA

#14
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

10) MERSİN

#15
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

9) HATAY

#16
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

8) ANKARA

#17
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

7) ADANA

#18
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

6) VAN

#19
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

5) MARDİN

#20
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

4) DİYARBAKIR

#21
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

3) GAZİANTEP

#22
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

2) İSTANBUL

#23
Foto - Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!

1) ŞANLIURFA/ derleyen:haber7

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