Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu!
Türkiye'de akraba evliliğinin en çok olduğu yerler belli oldu. Peki akrabasıyla en çok evlenenlerin olduğu iller hangileri?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'de akraba evliliğinin en çok olduğu yerler belli oldu. Peki akrabasıyla en çok evlenenlerin olduğu iller hangileri?
BİRİNCİ SIRAKİ İLDEN ÇOK İKİNCİ SIRADAKİ İL ŞAŞIRTTI! Akraba evlilikleri, son yıllarda azalma eğilimi göstermesine rağmen Türkiye'nin bazı bölgelerinde varlığını sürdürüyor. Sosyal, kültürel ve geleneksel etkenler, bu evlilik türünün bazı illerde ülke ortalamasının üzerinde seyretmesinde önemli rol oynuyor.
TÜİK EN FAZLA AKRABA EVLİLİĞİNİN GÖRÜLDÜĞÜ İLLERİ DUYURDU! Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı güncel veriler, akraba evliliklerinin illere göre dağılımını gözler önüne serdi. Veriler, bazı şehirlerde bu evlilik türünün diğer illere kıyasla çok daha yaygın olduğunu ortaya koydu.
İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!
19) AĞRI
18) KOCAELİ
17) ADIYAMAN
16) ANTALYA
15) KAHRAMANMARAŞ
14) BATMAN
13) KONYA
12) ŞIRNAK
11) BURSA
10) MERSİN
9) HATAY
8) ANKARA
7) ADANA
6) VAN
5) MARDİN
4) DİYARBAKIR
3) GAZİANTEP
2) İSTANBUL
1) ŞANLIURFA/ derleyen:haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23