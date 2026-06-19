Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart
Temmuz ayında maaş düzenlemesi bekleyen milyonlarca emekli için seyyanen zam beklentileri sürerken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir "iyileştirme" analizi geldi. Ekonomik program gereği refah payı düzenlemesinin gündemde olmadığını belirten Yılmaz, "şartlı müjdeyi" vererek olası bir erken seçim sürecinin, emeklilerin maaşlarına ek iyileştirme yapılmasının tek anahtarı olduğunu ifade etti. Öte yandan uzman isim, temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmasının artık imkansız olduğuna dikkat çekerek beklentileri netleştirdi.