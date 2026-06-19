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Ekonomi
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Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

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Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Temmuz ayında maaş düzenlemesi bekleyen milyonlarca emekli için seyyanen zam beklentileri sürerken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir "iyileştirme" analizi geldi. Ekonomik program gereği refah payı düzenlemesinin gündemde olmadığını belirten Yılmaz, "şartlı müjdeyi" vererek olası bir erken seçim sürecinin, emeklilerin maaşlarına ek iyileştirme yapılmasının tek anahtarı olduğunu ifade etti. Öte yandan uzman isim, temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmasının artık imkansız olduğuna dikkat çekerek beklentileri netleştirdi.

#1
Foto - Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken tahminler geldi. Temmuz ayındaki artışın aslında bir "zam" değil, "iyileştirme" olduğunu belirten Yılmaz, emeklinin geçtiğimiz yıldan bu yana beklediği seyyanen zam için beklentileri açıkladı.

#2
Foto - Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Tahminlerini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine dayandıran Emin Yılmaz, temmuz ayında netleşecek olan 6 aylık enflasyon farkı tahminlerini ise şu şekilde sıraladı: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 18,26 oranında enflasyon farkı alacak. Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 13,94 oranında enflasyon farkı hak edecek.

#3
Foto - Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Maaşlara ek bir "seyyanen zam", "refah payı" veya memur emeklisi ile SSK/Bağ-Kur emeklisi arasındaki farkı kapatacak bir "eşitleme formülü" beklentilerine de değinen Yılmaz, ekonomi yönetiminin mevcut programı doğrultusunda buna olumsuz yaklaştığını vurguladı. Ancak geçmiş dönemlerde bu tarz ek adımların sadece seçim süreçlerinde atıldığını anımsatan Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği ek refah payı ihtimalinin yine de olduğunu belirterek uzman tahminleri arasında ilk kez müjdeyi verdi.

#4
Foto - Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Emin Yılmaz, seçimi işaret ederek tek şartı şu sözlerle açıkladı: "Şu anki tabloya baktığımızda refah payı veya eşitleme gibi bir iyileştirme maalesef düşünmüyorum. Ancak tahminlerim doğrultusunda, bu yılın başında olası bir erken seçim gündeme gelirse, işte o zaman bu tür iyileştirmelerin ve refah payı gibi eklemelerin geleceğini söyleyebiliriz."

#5
Foto - Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Kamuoyunda sıkça tartışılan "Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?" sorusuna da açıklık getiren Emin Yılmaz, bu ihtimalin tamamen ortadan kalktığını net bir dille ifade etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için olağanüstü bir çağrı yapılması gerektiğini ve bu karar alma sürecinin ortalama 4 hafta sürdüğünü hatırlatan Yılmaz, haziran ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen henüz hiçbir adım atılmadığına dikkat çekti. SGK uzmanı, bu nedenle 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret için temmuz ayında herhangi bir iyileştirme beklenmediğini belirtti.

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