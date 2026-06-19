Zam bekleyen emekliye ilk defa müjdeyi verdi: İşte yüzleri güldürecek tek şart

Kamuoyunda sıkça tartışılan "Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi?" sorusuna da açıklık getiren Emin Yılmaz, bu ihtimalin tamamen ortadan kalktığını net bir dille ifade etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için olağanüstü bir çağrı yapılması gerektiğini ve bu karar alma sürecinin ortalama 4 hafta sürdüğünü hatırlatan Yılmaz, haziran ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen henüz hiçbir adım atılmadığına dikkat çekti. SGK uzmanı, bu nedenle 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret için temmuz ayında herhangi bir iyileştirme beklenmediğini belirtti.