İran’dan ABD’ye şartlı mutabakat! Hamaney çizgiyi çekti: Boyun eğmeyiz

İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik süreçte Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, iki ülke arasında bir “anlayış muhtırası” imzalanması için hükümete yetki verdiğini duyurdu. Başlangıçta mutabakata farklı baktığını belirten Hamaney, kararını Cumhurbaşkanının sunduğu taahhütler ve verdiği güvenceler doğrultusunda aldığını ifade etti.

“Mutabakat zaptı hakkında farklı bir görüşe sahiptim”

İran halkına hitaben yayımladığı mesajda sürecin perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, mutabakat zaptına ilk etapta mesafeli yaklaştığını söyledi. Hamaney, “Mutabakat zaptı hakkında farklı bir görüşe sahiptim.” diyerek, hükümete verilen yetkinin Cumhurbaşkanının üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde şekillendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanının güvencesiyle izin verdi

Hamaney, mutabakatın geldiği aşamanın İranlı yetkililerin yürüttüğü çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti. ABD tarafının anlaşmaya varabilmek için yoğun baskı ve farklı araçlara başvurduğunu savunan Hamaney, sürecin İran’ın temel haklarından geri adım atması anlamına gelmediğini vurguladı.

İran Dini Lideri, Cumhurbaşkanının Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla kendisine güvence verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı, İran halkının haklarını ve Direniş Cephesi’nin kazanımlarını koruyacağına dair söz vermiştir. ABD tarafının ek talepler dayatmaya çalışması halinde buna boyun eğmeyeceklerini vurguladığı ve bu sorumluluğu üstlendiği için sözleşmenin imzalanmasına izin verdim.”

“Müzakere, düşmanın taleplerini kabul etmek değildir”

Hamaney, gelecekte yapılabilecek yüz yüze görüşmelere ilişkin de mesaj verdi. Doğrudan temasların, karşı tarafın şartlarını peşinen kabul etmek anlamına gelmediğini belirten Hamaney, İran’ın süreci kendi kırmızı çizgileri içinde takip edeceğini söyledi.

İran Dini Lideri, “Müzakere, düşmanın taleplerini kabul etmek değildir” mesajı verirken, anlaşmanın uygulanmasında belirlenen şartlara bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.