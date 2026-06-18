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Gündem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

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