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Dünya Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz
Dünya

Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatışıyoruz" denildi.

Hizbullah, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin ateşkese rağmen Nebatiye vilayetine bağlı Ernun beldesinden Kefertebnit beldesinin dış kesimlerine doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının yerel saatle 17.30'dan bu yana söz konusu birliğe karşı uygun silahlarla çatıştığı ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu gün içerisinde Kefertebnit beldesi çevresine saldırılar düzenlemişti.

 

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

 

 İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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