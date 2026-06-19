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Spor Avrupa bu transferi konuşuyor: Son talip Barcelona
Spor

Avrupa bu transferi konuşuyor: Son talip Barcelona

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Avrupa bu transferi konuşuyor: Son talip Barcelona

La Liga şampiyonu Barcelona, Fildişi Sahili formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Christ Oulai'yi scout ekipleriyle yakın takibe aldı.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri çeken ve geride bıraktığımız sezon bordo-mavili ekiple Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Genç yeteneğin son talibi ise ligde şampiyon olan İspanyol devi Barcelona oldu.

BARCELONA'DAN YAKIN TAKİP

Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla boy gösteren 20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Barcelona'nın radarına girdi. Katalan kulübünün, genç yıldız adayını mercek altına almak için scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takımdaki performansını yakından takip ettirdiği öğrenildi.

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Fildişi sahilli oyuncunun tek talibi Barcelona değil. Daha önce İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcileri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Almanya'dan Leipzig ve Portekiz'den Benfica'nın da genç orta sahayı tribünden defalarca izlettiği biliniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan Christ Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.

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