Rusya, NATO'yu tehdit etti

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi.

'HERHANGİ BİR NATO ÜLKESİ SALDIRIRSA VERECEĞİMİZ YANIT YIKICI OLACAK'

NATO’nun Rusya’ya saldırması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Herhangi bir NATO üyesi devletin Rusya’nın herhangi bir bölgesine karşı saldırgan eylemde bulunması durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın." dedi.

Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini bildirdi.

HAZAR BÖLGESİ ÜLKELERİYLE ORTAK PLAN

Varılan mutabakat kapsamında ABD ile İran arasında yakın zamanda anlaşma imzalanması umudunu paylaşan Zaharova, "Hazar bölgesi ülkeleri, özellikle de İran, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan, daha önce Hazar Denizi'nde kapsamlı güvenliğin sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik planladıkları ortak adımları atmaya başlayacaklarını umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Hazar bölgesinde barışın korunması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, bunun Azak Denizi ve Karadeniz için de geçerli olduğunu kaydetti.