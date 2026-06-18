  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bay Kemal’e samimiyet çağrısı! Ekrem ve Özgür ne zaman ihraç edilecek? AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz! ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar! Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya! İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi kayıplara karıştı! Soruşturma başlatıldı Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı: 2’si çocuk 16 yaralı Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu Başkan Erdoğan hizmete açıyor Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek
Dünya Rusya, NATO'yu tehdit etti
Dünya

Rusya, NATO'yu tehdit etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Rusya, NATO'yu tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamalarda bulundu. Zaharova, herhangi bir NATO ülkesinin Rus bölgelerine saldırması durumunda saldırıya verecekleri yanıtın yıkıcı olacağını söyledi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi.

'HERHANGİ BİR NATO ÜLKESİ SALDIRIRSA VERECEĞİMİZ YANIT YIKICI OLACAK'

NATO’nun Rusya’ya saldırması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Herhangi bir NATO üyesi devletin Rusya’nın herhangi bir bölgesine karşı saldırgan eylemde bulunması durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın." dedi.

Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini bildirdi.

 

HAZAR BÖLGESİ ÜLKELERİYLE ORTAK PLAN

Varılan mutabakat kapsamında ABD ile İran arasında yakın zamanda anlaşma imzalanması umudunu paylaşan Zaharova, "Hazar bölgesi ülkeleri, özellikle de İran, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan, daha önce Hazar Denizi'nde kapsamlı güvenliğin sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik planladıkları ortak adımları atmaya başlayacaklarını umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Hazar bölgesinde barışın korunması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, bunun Azak Denizi ve Karadeniz için de geçerli olduğunu kaydetti.

ABD’nin blöfünü görüp el yükselti Nato’dan Trump’a rest
ABD’nin blöfünü görüp el yükselti Nato’dan Trump’a rest

Dünya

ABD’nin blöfünü görüp el yükselti Nato’dan Trump’a rest

ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar!
ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar!

Dünya

ABD’den NATO müttefiklerine suçlama Bedavacılar!

Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık
Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık

Gündem

Çakalların yeni taktikleri ortaya çıktı! Şimdi de NATO adıyla dolandırıcılık

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23