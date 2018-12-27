0553 313 94 23

Trump, İsrail'e ayar verdi: Zaten paranızı veriyoruz!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararını eleştiren İsrail'e "Size her yıl milyarlarca dolar veriyoruz" diye cevap verdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:05
Trump, İsrail'e ayar verdi: Zaten paranızı veriyoruz!

Trump, Suriye'den hızla tümüyle çekilme kararının İsrail'de oluşturduğu memnuniyetsizliğin dışa vurması üzerine "Daha ne istiyorsunuz" şeklinde yorumlanabilecek sözler sarf etti.

Irak'taki ABD askerlerine Noel ziyaretinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, her yıl İsrail'e güvenlik yardımı olarak 4.5 milyar dolar verdiklerini, dolayısıyla İsrail'in çok iyi olması gerektiğini dile getirdi.

"Bibi'ye dedim ki..."

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya atıfla, "Bibi ile konuştum. Bibi'ye dedim ki, biliyorsun, biz İsrail'e her yıl 4.5 milyar dolar veriyoruz" diye söze girip "Onlar da kendilerini savunmak konusunda çok iyi iş çıkarıyor" diye ekleyen Trump, şu ifadeleri kullandı.

"Daha önceki ABD Başkanları Büyükelçiliği Kudüs'e taşımayı vaat ettiler, ama gerçekleştirmediler. Bunu yapan benim. Yapmayı ben kendim istedim. Durum bundan ibaret."

"İsrail'e yılda 4.5 milyar dolar veriyoruz"

"İsrail'e çok iyi bakacağız. İsrail iyi olacak. İsrail'e yılda 4.5 milyar dolar veriyoruz. Ve eğer hesaplara bakacak olursanız, açıkçası onlara bundan çok daha fazla para veriyoruz. Onlar da kendileri için çok iyi iş çıkarıyorlar."

"Kafamızı kullanma zamanı"

14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde Suriye'den tamamen çekilme kararı alan ve bu kararını 19 Aralık'ta açıklayan Trump, gelen tepkilere Irak'tan "Bence pek çok kişi benim düşünce biçimime gelecek. Artık kafamızı kullanma zamanı" yanıtını gönderdi.

Trump, gerek olursa Suriye'ye Irak'taki Amerikan askerleriyle müdahale edebileceklerini belirtti.

4.5 milyar dolar nereden çıktı?

Bugüne dek ABD'nin başka ülkelere verdiği paralar, tanıdığı ekonomik ayrıcalıklardan rahatsızlığını her fırsatta dile getirmiş Trump'ın "İsrail'e veriyoruz" diye tüm dünyaya ilan ettiği 4.5 milyar doları nasıl hesapladığı meçhul.

Obama'nın anlaşmasına göre rakam 3.8 milyar dolar

Trump'ın selefi Barack Obama döneminde ABD'nin İsrail'e füze savunma programlarının finansmanı dahil olmak üzere 10 yılda 38 milyar dolar vermesi mutabakatına varılmıştı. Bu savunma yardımı paketi kapsamda Washington her yıl Tel Aviv'e 3.8 milyar dolar aktarıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:05
  1. İsrail
  2. obama
  3. abd
  4. Erdoğan
  5. ırak
  6. Netanyahu
  7. tel aviv
  8. suriye
  9. kudüs
  10. washington
  11. trump
  12. Benyamin Netanyahu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya usulü kiraz sarma
    1. Malatya usulü kiraz sarma
    2. Köpeğe işkenceden yakalandı, arkadaş..
    3. Trump, İsrail'e ayar verdi: Zaten..
    4. Yenidoğan sarılığı
    5. Hac kuraları yarın saat kaçta..
    6. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    7. Furkan Savaşı'nın şehitleri Gazze'de..
    8. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    9. Başakşehir Malatya'nın golcüsünü istiyor
    10. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    11. "Ergenekon" davası Mayıs 2019'da..
    12. Anne ve babanın amel defterini açık..
    13. "Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden..
    14. Sincar halkı ilçedeki PKK varlığı..
    15. Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine cevap..
    16. Karaman okullar tatil mi? Karaman 28..
    17. Suriyeliler donmak üzereyken bulundu!..
    18. TOFAŞ'ta Harper ile yollar ayrıldı
    19. Flaş liste açıklandı! İşte en..
    20. AK Parti Altındağ belediye başkan..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi