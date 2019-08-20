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Trump, Hindistan ve Pakistan liderlerini aradı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan Keşmir gerginliğiyle ilgili olarak iki ülkenin başbakanlarıyla telefonda görüştüğünü açıkladı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:20
Trump, Hindistan ve Pakistan liderlerini aradı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan Keşmir gerginliğiyle ilgili olarak iki ülkenin başbakanlarıyla telefonda görüştüğünü açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Khan’la telefon aracılığıyla görüştüğünü açıkladı. ABD Başkanı Trump, Cammu Keşmir’in özerkliğinin Hindistan tarafından kaldırılmasının ardından Pakistan ile aralarında yükselen gerilimin azaltılması için gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Başkan Trump’ın paylaşımında, “İki iyi arkadaşımla, Hindistan Başbakanı Modi ve Pakistan Başbakanı Khan ile ticaret, stratejik ortaklıklar ve en önemlisi Keşmir gerginliğinin azaltması için Hindistan ile Pakistan’ın beraber çalışması konularını konuştum. Zor bir durum, ama iyi bir konuşma oldu” ifadelerini kullandı.


Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, “Başkan, Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir anlaşmazlığı konusundaki gerginliğin azaltılmasını istedi” sözleriyle, ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştirildiği aramalarda Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi azaltmanın ve bölgede barışı korumanın önemini dile getirdiğini açıkladı.



Pakistan ile bir haftada ikinci görüşme


ABD Başkanı Trump’ın Keşmir gerilimi konusunda Pakistan Başbakanı Khan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, bir haftadan kısa bir süre içerisinde ikinci görüşme oldu.


ABD’nin açıklamalarının ardından basın toplantısı düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Trump’ın ilk olarak 16 Ağustos’ta Pakistan Başbakanı Khan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dün de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ifade etti. Şah Mahmud Kureyşi, Başkan Trump’ın Keşmir krizine ilişkin Modi ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yeniden Pakistan Başbakanı Khan’ı aradığını doğruladı. Pakistan Dışişleri Bakanı, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ABD Başkanı’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltmayı arzu ettiğini ifade etti.


Dışişleri Bakanı Kureyşi’nin açıklamasına göre, gerçekleştirilen aramada Pakistan Başbakanı Khan, Trump’a Keşmir’de 15 gündür sokağa çıkma yasağı uygulandığını aktardı. Khan’ın görüşme sırasındaki “Aldığımız bilgilere göre, yerel yönetim liderleri de dahil olmak üzere binlerce Keşmirli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bir kısmı ise Hindistan işgalindeki Keşmir’den sürüldü” ifadeleri Kureyşi tarafından basına aktarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:20
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