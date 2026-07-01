Sıcak saatler yaşanıyor! "Askeri Havaalanı'nı vurduk"

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da yer alan Saki Askeri Havaalanı'na yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

SBU'nun resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planını onayladığı anımsatılan açıklamada, söz konusu havaalanına bu plan kapsamında saldırı yapıldığı belirtildi.

Saldırıda, savaş uçaklarının bulunduğu hangarlar olmak üzere havaalanı altyapısının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, SBU'ya ait 5 insansız hava aracının (İHA) hedeflere isabet ettiği iddia edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Ön bilgilere göre, saldırı sırasında iki hangarda Su-30 ve Su-30SM savaş uçakları bulunuyordu. Saldırıdan sonra, Su-30SM'nin bulunduğu hangarda yangın çıktı. Bu da hedefin başarılı bir şekilde vurulduğunu gösteriyor."